Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısı ile ilgili kritik uyarı: O kişiler yaptırmasın

KULLANIM KILAVUZU AÇIKLANDI

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.

İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi. İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.