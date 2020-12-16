SON DAKİKA HABERLER: Avrupa'da ülke ülke son durum! İşte Noel öncesi koronavirüs önlemleri

BELÇİKA

Normalde en fazla bir kişinin bir haneyi ziyaret etmesine izin veriliyordu ancak 24-25 Aralık tarihlerinde bu kural gevşetilecek ve aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.

Dış mekanlarda ise en fazla dört kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

1 Aralık'tan itibaren tüm dükkanlar açılacak ancak müşterilerin tek başlarına alışveriş yapması ve 30 dakikadan fazla bir dükkanda vakit geçirmemesi isteniyor.



Ülke genelinde maske takmak zorunlu tutuluyor.