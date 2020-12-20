Üsküp’teki IBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem, SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın vizyonu Balkanlar’a umut aşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 14 yıl önce vakıf üniversitesi olarak kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (International Balkan University- IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, SABAH'a değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde Balkanlı öğrencilerin gelecek için umut kaynağına dönüşen IBU'nun Rektörü Erdem'in açıklamalardan satır başları şöyle:IBU, Sayın Erdoğan'ın derin ve engin öngörüsü ile kurulmuş bir eğitim kurumudur. Üniversitemiz, Balkanlar'da yaşayan her millete eşit imkanlar ile kaliteli ve çağdaş eğitim vermek ideali ile kurulmuştur. IBU sayesinde günümüzde Balkan ülkelerinden mezun olan gençler kaliteli, ilkeli ve gelişmiş bir İngilizce seviyesi ile değişik devlet ve özel sektörün liderleri durumuna gelmişlerdir. Bundan 14 sene önce birileri çıkıp da Üsküp'e neden Türkiye'ye müzahir bir üniversite yaptırılır ki diye sorsaydı belki bizler bu ufku göremezdik. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın o gün hedeflediklerinin meyvelerini bugün topluyoruz. Bugün eğitim imkanı olmayan her genç ona sahip çıkan bir Türkiye ve IBU'nun olduğunu hissederek hayata güvenli şekilde bakarak devam ediyor. Bunun gururu da bizlere yetiyor.Üniversitemiz, Kovid-19 şartlarında bile bu yıl 13'ü aşkın dergi, 170'i aşkın akademik faaliyet, ciddi ve disiplinli uzaktan eğitim programları ile bölgede ilkleri gerçekleştiriyor. Mütevelli Heyeti Başkanımız Ajdovan Ademoski'nin büyük desteğiyle IBU, bu yıl kurulduğu zamandan bu yana alınan öğrenci sayısından daha fazla kayıt aldı. Dünyada birçok üniversite kayıt alamadığı için kapanırken bizim bir rekora imza atmamızı da öteki taraftan Türkiye'ye olan teveccühün göstergesi olarak yorumluyoruz.FETÖ'nün Kuzey Makedonya'da üniversite açamamasının asıl nedeni IBU'nun bu bölgedeki varlığından dolayıdır. Üniversitemizin sunduğu kaliteli ve marka eğitimi ile mantık, bilim ve ahlaki değerler içeren eğitim konsepti sayesinde bölgedeki haşhaşilerin vaatlerine kanarak kandırılan ahaliye hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki haklılığını gösterdik hem de alternatif eğitim imkanı sağladık. IBU, sayesinde FETÖ terör örgütünün yüksek eğitim alanındaki faaliyetlerini bir nevi pasifize edilmesine de büyük ölçüde katkıda bulunduk.