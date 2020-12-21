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SON DAKİKA HABERİ: genelinde mutasyon paniği yaşanırken koronavirüsü hiçe saydılar!

genelinde bir yanda nedeniyle can kayıpları artarken, diğer yanda da mutasyona uğrayan virüs paniği yaşanıyor. 'da ise bu durum unutulup koronavirüs önlemleri yok sayıldı. Koronavirüs nedeniyle can kaybının 180 bini geçtiği ülkede plajlarda mesafe kurallarına uyulmadı

Giriş Tarihi: 21.12.2020 22:22 Son Güncelleme: 21.12.2020 22:23 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dünya genelinde mutasyon paniği yaşanırken koronavirüsü hiçe saydılar!

Dünya genelinde bir yanda koronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, diğer yanda da mutasyona uğrayan virüs paniği yaşanıyor.

Tüm bu gelişmelerin yanında, bazı ülkelerde ise hiç salgın yokmuş gibi bir anlayış hakim.

200 BİNE YAKIN CAN KAYBI VAR
Şimdiye kadar 7 milyon 241 bin 612 vaka tespit edilen Brezilya'da, 186 bin 818 kişi de hayatını kaybetti.

Bu ciddi sayılara rağmen üklenin bazı bölgelerinde halkın rahatlığı şaşkınlığa nede oluyor.


PLAJLAR DOLDU TAŞTI
Yaz mevsimi yaşanan ülkede halk plajlara akın etti.

Aşırı yoğunluğun yaşandığı plajlarda ise ne maske ne de mesafe kuralları uygulandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Dünya genelinde mutasyon paniği yaşanırken koronavirüsü hiçe saydılar!
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