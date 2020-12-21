SON DAKİKA HABERİ: Dünya genelinde mutasyon paniği yaşanırken koronavirüsü hiçe saydılar!

200 BİNE YAKIN CAN KAYBI VAR

Şimdiye kadar 7 milyon 241 bin 612 vaka tespit edilen Brezilya'da, 186 bin 818 kişi de hayatını kaybetti.

Bu ciddi sayılara rağmen üklenin bazı bölgelerinde halkın rahatlığı şaşkınlığa nede oluyor.



PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Yaz mevsimi yaşanan ülkede halk plajlara akın etti.

Aşırı yoğunluğun yaşandığı plajlarda ise ne maske ne de mesafe kuralları uygulandı.