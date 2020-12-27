14 şehit daha huzura kavuştu

Kıbrıs'ta 1974'te Rum terör örgütü EOKA-B tarafından Muratağa- Sandallar'daki toplu katliamlarda şehit edilen ve 46 yıl sonra DNA ile kimlikleri tespit edilen 14 çocuğun cenazesi toprağa verildi. Kimlikleri tespit edilen yedisi kız 14 çocuk devlet töreniyle defnedildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban ile şehit yakınları katıldı.Tatar, "Çok kayıplarımız var. İnsanları evlerinden aldılar götürdüler ve katlettiler. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için buradaki varlığı çok önemli bir husustur" dedi.