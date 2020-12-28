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Post Trump'a yüz çevirdi! ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak

ABD'de günlük olarak yayınlanan ve Başkan ’a verdiği destekle bilinen Post'un bugünkü sayısında yer alan "Deliliği bırak" başlıklı haberi gündeme damga vurdu. ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi 'a kaptıran başkan Donald Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New gazetesi sırt çevirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:15 Son Güncelleme: 28.12.2020 15:23 ABONE OL
New York Post Trump'a yüz çevirdi! ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donald Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi. Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump'ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı.

Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, "Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı" ifadelerini kullandı.

'SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI"

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde 'hile' olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: "Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı." Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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New York Post Trump'a yüz çevirdi! ABD gündemine damga vuran manşet: Deliliği bırak
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