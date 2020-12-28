Son dakika haberi: Corona virüs hastalarından şoke eden açıklamalar: Her şeyin kokusu ve tadı değişti: Et çiçek gibi kokuyor

Son dakika haberi: Corona virüsün en yaygın belirtileri arasında yer alan koku ve tat kaybına ilişkin şoke eden bir gelişme yaşandı. Koku ve tat duyusunun geri gelmesi bazen uzun zaman alıyor bazen de geldiğinde doğru olmayabiliyor. Corna virüsün bu semptomlardan muzdarip bir kadın, tat ve koku kaybının yanı sıra duyularının nasıl karıştığını anlattı. Artık kahvenin egzoz dumanı gibi koktuğunu, benzin ve çikolatanın ise diş macunu tadına sahip olduğunu söyledi. İşte son dakika haberin detayları...
"HER ŞEYİN TADI VE KOKUSU FARKLIYDI"
44 yaşındaki Sarah Govier, mayıs ayında virüs kaptığında diğer birçok kişi gibi koku ve tat duyularını kaybetti. Ancak aylar sonra duyular tekrar geldiğinde her şey farklıydı. Bu yeni semptomda koku ve tat alma duyusu tamamen karmakarışıktı.
Sarah, idrar ve ter kokusuna yüksek duyarlılık geliştirmesinin yanı sıra olduğundan farklı kokular aldığını fark etti. Örneğin; sarımsak ve soğan kokusu, Sarah'nın ıslak köpek ve durgun suyun karışık bir kokusu olduğunu ifade etti.
SOĞAN VE SARIMSAK KOKUSU KORKUNÇ
Soğan ve sarımsakların kokusunun korkunç olduğunu söyleyen Sarah, bu kokuyu tarif bile edemeyeceğini fakat hemen her yemekte kullanılmaları sebebiyle kendisi için yemek yapmayı oldukça zorlaştırdığını belirtti.
5-6 HAFTA BOYUNCA HİÇ KOKU ALAMADI, ALDIĞINDAYSA...
Sarah, testinin pozitif çıkmasının ardından 5 veya 6 hafta boyunca hiç koku ve tat alamadığını belirtti. Fakat daha sonra tat ve koku duyuları geri geldiğinde hiçbir şeyine eskisi gibi olmadığını fark etti.
"ET ÇİÇEK GİBİ KOKUYOR"
Ağustos ayında bir arkadaşıyla yaptıkları kızartma sırasında fark ettiği bu durum, önce her şeyin çok tuzlu olduğunu sonra da etin bir parfüm veya sabun gibi "çiçeksi" bir kokusu olduğunu hissetti.
Artık birçok şeyi yiyemediğini belirten Sarah, artık sadece balık, avokado, patates, makarna ve yulaf lapası yiyebildiğini söyledi.
TER KOKUSU ÇÜRÜK LAHANA GİBİ...
Üstelik Sarah, artık ter ve idrar kokusuna karşı aşırı hassas olduğunu ve bunun da hayatını zorlaştırdığını belirtti. Normalde fark edilmeyecek durumlarda bile keskin kokular aldığını söyleyen Sarah, giysilerindeki küçük bir terleme sonucunda kendisinin çürük lahana gibi koktuğunu hissetmesine neden olduğunu ve sürekli kendi kokusunu aldığı için paranoyaklaştığını söyledi.
"HASTALARIN SİNİR UÇLARI ZARAR GÖRÜYOR"
Doktorlar, Covid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini, çünkü virüsün burunlarındaki sinir uçları reseptörlerine veya destekleyici hücrelere zarar verdiğini keşfetti.
Bu koku algılayıcı sinir uçları, beyninize bir kokuyu oluşturan kimyasal bilgiyi nasıl yorumlayacağını söyler ve zarar gördüğünde veya yanlış iyileştiğinde Sarah'nın durumundaki gibi parosmi adı verilen bir duruma sebep olabileceği ortaya kondu.Son dakika haberler: P681H alarmı! O ülkede corona virüs mutasyonunda farklı bir tür daha ortaya çıktı