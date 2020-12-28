Son dakika haberi: Corona virüs hastalarından şoke eden açıklamalar: Her şeyin kokusu ve tadı değişti: Et çiçek gibi kokuyor

TER KOKUSU ÇÜRÜK LAHANA GİBİ...

Üstelik Sarah, artık ter ve idrar kokusuna karşı aşırı hassas olduğunu ve bunun da hayatını zorlaştırdığını belirtti. Normalde fark edilmeyecek durumlarda bile keskin kokular aldığını söyleyen Sarah, giysilerindeki küçük bir terleme sonucunda kendisinin çürük lahana gibi koktuğunu hissetmesine neden olduğunu ve sürekli kendi kokusunu aldığı için paranoyaklaştığını söyledi.

"HASTALARIN SİNİR UÇLARI ZARAR GÖRÜYOR"

Doktorlar, Covid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini, çünkü virüsün burunlarındaki sinir uçları reseptörlerine veya destekleyici hücrelere zarar verdiğini keşfetti.

Bu koku algılayıcı sinir uçları, beyninize bir kokuyu oluşturan kimyasal bilgiyi nasıl yorumlayacağını söyler ve zarar gördüğünde veya yanlış iyileştiğinde Sarah'nın durumundaki gibi parosmi adı verilen bir duruma sebep olabileceği ortaya kondu.

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