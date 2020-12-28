SON DAKİKA HABERİ: Mutasyona uğrayan koronavirüse karşı aşılar etkili olacak mı? Uzman isimden 'koronavirüs aşısı' açıklaması

"İNGİLTERE'DEKİ MUTASYONUN DAHA BULAŞICI OLDUĞU KESİN DEĞİL"

İngiltere'de tespit edilen ve bütün dünyada aşıların işe yarayıp yaramayacağı konusunda endişelere sebep olan mutasyon hakkında da bilgiler veren Tareen, şunları söyledi:

"Mutasyonlar genellikle yanlış anlaşılıyor. Her canlı mutasyon geçirir ve bu çok normal. Virüsler de mutasyon geçirir. Bugüne kadar SARS-COV-2'de (Kovid-19'a sebep olan virüs) binlerce mutasyon kombinasyonu oldu. Verilere baktığımız zaman 30 bine yakın mutasyon kombinasyonu var. İngiltere'deki mutasyon kombinasyonu da bunlardan bir tanesi. Sadece İngiltere'de 2 bin mutasyon görüldü. Bu çok normal. Fakat bu en son görülen mutasyon kümesi ilgi çekti. Çünkü istatistiksel olarak daha sıkça görülmeye başlandı. Daha sıkça dediğim, diğer mutasyon varyantlarına kıyasla bu özel küme varyantı daha sıkça görülmeye başlandı. "

Tareen, hesaplamalar yapılmaya başlandığında bu varyantın ortalama yüzde 56 gibi daha fazla görülmeye başladığının tespit edildiğini ve bu bilgiden de yeni mutasyonun 1,5 kat daha fazla yayıldığına dair hipotezlerin ortaya çıktığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bunlar hipotez. Bu dağılımın mutasyonlarla bir ilgisi var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Bu dağılımın sebebi başka faktörler de olabilir. İnsan davranışları da olabilir, süper yayıcıların davranışları da olabilir. Buna İngiltere'deki mutasyonlar diyoruz ama bu mutasyonların gerçekten İngiltere'de mi çıktığını bilmiyoruz. İngiltere'de 20 milyon poundluk yatırımlar ile taramalar yapılıyor ancak her ülkede böyle yatırımlar yok. İngiliz mutasyon kümesi başka bir ülkede de oluşmuş olabilir ama taramalar yapılmadığı için bunu net bilemiyoruz."