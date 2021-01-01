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'de 1 milyon kişi aşısı oldu

'de (Covid-19) aşısının ilk dozunu olanların sayısının 1 milyona yükseldiği belirtildi. Aşıyı olan 1 milyonuncu kişi ise kameralar karşısında aşı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 23:47 ABONE OL
İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu

İsrail'de geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlamıştı. Aşılama kampanyası devam ederken, Covid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 1 milyona yükseldi.

İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu | Video

NETANYAHU AŞI MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu vatandaşları aşıya teşvik etmek için Umm al-Fahm şehrinde aşı merkezini ziyaret etti.

"SALGINI BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Ziyaret sırasında ülkede koronaya karşı aşılanan "milyonuncu vatandaş" ile görüşen Netanyahu, vatandaşları sağlık ve güvenliklerini korumak için aşı yaptırmaya çağırarak, "Salgını birlikte atlatacağız" dedi.

KORONA VİRÜS AŞISINI OLAN İLK NETANYAHU'YDU


Öte yandan İsrail'de 19 Aralık'ta başlayan aşılma kampanyası kapsamında korona virüs aşısı olan ilk kişi Netanyahu olmuştu.

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İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu
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