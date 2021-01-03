‘Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncelleyeceğiz’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 13 Ocak'ta Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yaşanan gelişmeleri DHA'ya değerlendirdi. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın KKTC'de de hoş karşılandığını ifade eden Arıklı, "Eğer bu anlaşmanın içerisinde Türkiye aracılığıyla yer alabilirsek KKTC için muazzam bir etki yaratacaktır" dedi.Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarındaki hızın daha da artacağını ifade eden Bakan Arıklı, Türk mevkidaşı Fatih Dönmez ile sonraki adımları masaya yatıracaklarını kaydetti. Arıklı, "İnşallah kıyı ticareti anlaşmasını güncelleyeceğiz. Kıbrıs'ta üretilen bütün ürünlerin Türkiye'nin gıda kodeksi şartlarına uygun şekilde Mersin kapısına ve gümrük engeline takılmamasını umut ediyoruz. Bu amaçla gidiyoruz. Başarılı bir görüşme olacağına inanıyorum" diye konuştu. "Amacım görev sürem içerisinde kablo ile elektriği Türkiye'den getirecek olan projeyi ihaleye çıkarmak" diyen Arıklı "Türkiye'nin ülkemize her alandaki desteği yadsınamaz" ifadelerine yer verdi.