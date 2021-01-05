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Araba kullanırken dehşeti yaşadı: Yüzlercesinin istilasına uğradı

Üç çocuk annesi Emma, 'nın meşhur avcı örümceği ile arabasında karşı karşıya kaldı. Örümceği arabadan güçlükle çıkarabilen Emma, aracına bindiğinde bir şok daha yaşadı. Arabasını sürerken bir anda yüzlerce avcı örümceğinin yumurtadan çıktığını fark etti. İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:07 ABONE OL
Araba kullanırken dehşeti yaşadı: Yüzlercesinin istilasına uğradı

Üç çocuk annesi Emma, ilk olarak Noel Günü'nde arabasının kontrol panelinde fark ettiği örümceği arabasından çıkarmayı başarsa da arabası diğer yavru örümcekler tarafından istila edildi.

Sonraki birkaç gün içinde Emma, çocuklarıyla birlikte yolculuk yaparken arabanın arkasında olan çocukların örümceklerin "hiçbir" yerden geldiğini söyledi.

Nereden geldiğini bile fark edemedikleri bu örümceklerin istilası sırasında genç kadın, 95 kilometre hızla giderken 10 ve 12 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlu ile büyük bir panik yaşadı.

Emma, arabasını örümcek ordusundan temizlemek için örümceklerin bıraktığı korkunç ağları ortaya çıkaran bir böcek ilacı kullandı.

Tüm bu macerayı gösteren fotoğrafları bir sosyal medya yayınlamasının ardından hikaye büyük ilgi topladı ve birçok insan Emma'ya "arabasını yakma" tavsiyesinde bulundu.

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Araba kullanırken dehşeti yaşadı: Yüzlercesinin istilasına uğradı
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