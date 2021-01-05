Araba kullanırken dehşeti yaşadı: Yüzlercesinin istilasına uğradı

Üç çocuk annesi Emma, ilk olarak Noel Günü'nde arabasının kontrol panelinde fark ettiği örümceği arabasından çıkarmayı başarsa da arabası diğer yavru örümcekler tarafından istila edildi.

Sonraki birkaç gün içinde Emma, çocuklarıyla birlikte yolculuk yaparken arabanın arkasında olan çocukların örümceklerin "hiçbir" yerden geldiğini söyledi.