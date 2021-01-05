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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs mutasyonunun en belirgin olduğu 'den kötü haber! Korkulan oldu

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki 'de korkulan oldu. Son olarak mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı da uyarılarda bulunmuştu. İşte virüsün etkisi altına giren İngiltere'den son dakika gelişmeleri...

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 20:37 Son Güncelleme: 5.1.2021 20:38 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs mutasyonunun en belirgin olduğu İngiltere'den kötü haber! Korkulan oldu

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, can kayıplarında da bir önceki haftaya oranla yüzde 45,3 artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yazılı açıklamasında, vakalardaki hızlı artışın son derece endişe verici olduğunu ve kış aylarına hastaneler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığını belirterek, "Bu yüzden eğer yapabilirsek evde kalmalı, temasları azaltmalı ve bu virüsün yayılmasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında bugünden geçerli olmak üzere karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs mutasyonunun en belirgin olduğu İngiltere'den kötü haber! Korkulan oldu
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