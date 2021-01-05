SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüste patlama yaşayan ABD'den skandal bir karar geldi! Ölüme terk ediyorlar

KENTTEKİ HASTANELERDE BOŞ YATAK KALMADI

Los Angeles sağlık yetkilileri, kentte enfeksiyon oranında kritik artış yaşandığını duyurdu.

Kentte 30 Kasım 2020'de yaklaşık 400 bin olan vaka sayısı, 2 Ocak 2021'de 800 bin vakaya yükseldi.