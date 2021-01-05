SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsün kaynağının araştırılmasında tepki çeken hamle! Girişlere izin vermediler

Kovid-19'un kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.