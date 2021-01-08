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'dan kısıtalama kararı! internet platformları için yeni düzenleme

'dan internet platformları için bir kısıtlama geliyor. Alman Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ’de Kongreye düzenlenen baskının ardından, demokrasiyi korumak amacıyla internet platformlarına daha fazla yükümlülük getirileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 23:13 ABONE OL

Lambrecht, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz Avrupa'da seçimleri korumak, kışkırtıcı içeriklerin silinmesini sağlamak, yalan ve komplo teorisyenlerine karşı mücadelede sonuç alabilmek için internet platformlarına daha fazla yükümlülükler getireceğiz. Bu konu her şeyden daha acil." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre binasına yapılan baskının görüntülerinin bir uyarı sinyali olduğunu belirten Lambrecht, amaçlarının demokrasileri, online platformlar üzerinden nefret ve şiddet kışkırtıcılığı yapan kişilerden korumak olduğunu vurguladı.

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Almanya'dan kısıtalama kararı! internet platformları için yeni düzenleme
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