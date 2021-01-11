Diyaloğu sürdürmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesinin yansımaları sürüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi. Borrell, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ursula von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız" ifadesini kullandı. Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, yanıtında, "Samimi ve sonuç odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun, 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi öngörülüyor.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştuklarını aktarmıştı.