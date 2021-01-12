Son dakika: Çin'de koronavirüs kabusu devam ediyor! Bir şehir daha karantinaya alındı

ÇİN'DE KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN SON GELİŞMELER



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13'ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi.

Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi. Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi.