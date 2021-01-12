Türkiye’den Yunanistan’a davet: Masaya oturalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunun altını çizerek, "52 yıldır müzakereler yapıldı. Her seferinde Rum kesiminin siyasi eşitliği benimsememesi, dahası hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesi sebebiyle bu müzakerelerden bir sonuç çıkmadı" dedi. Çavuşoğlu, "Bugün itibarı ile ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı geri çevirmez" dedi.Mevkidaşıyla Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB liderlerine bir konferans teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, "Portekiz ve İspanya'yla Türkiye-AB ilişkilerini görüştük. Biz Türkiye olarak, daha sağlıklı, daha pozitif bir atmosferde AB ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi. Ertuğruloğlu da, Kıbrıs konusunda "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değil" dedi.Öte yandan Çavuşoğlu'nun çağrısına Yunanistan'dan cevap geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde bu temaslara katılacaklarını bildirdi. İstikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı açıklandı. ANKARACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüğünü ifade etmesinin ardından, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diplomatik ilişkiler ivme kazandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da AB büyükelçileri ile bugün bir araya gelecek. Toplantıda, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra 18 Mart Göç Mutabakatının güncellenmesi, vize serbestisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi hususları masada olacak. Betül USTA / SABAHAVRUPA Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalog istediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında hafta sonunda yapılan görüşmenin de bu yönde bir çaba olduğunu söyledi.