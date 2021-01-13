Mülteciler yine zorla geri itildi

Avrupa'ya geçmek için sandal ve lastik botlarla Ege Denizi'nde açılan bir grup mülteci Midilli Adası yakınlarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalandı. Bot ve sandallardaki 80 mültecinin umut yolculuğu felakete dönüştü. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde mültecilerin botlarını zorla Türk karasularına geri itti. Yunan ekipler, göçmenleri dönmeye zorlamak için botun etrafından süratli biçimde dönüp dev dalgalar yaratarak bot ve sandalları alabora etmeye çalıştı. Aynı saatlerde botlarındaki motor arızası yüzünden Ege'de mahsur kalan 19 göçmen ölüme terk edildi. Öte yandan AB, birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında soruşturma başlattı.