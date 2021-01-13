Son Dakika: Yeni demir yolu Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin ardından geçtiğimiz gün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen üçlü zirvenni yankı uyandıran sonuçları devam ediyor.
AZERBAYCAN'IN ZAFERİ TESCİLLENDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonucunda Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bir bildiri imzalandı. Faydalı geçen görüşmenin ardından yayınlanan bildiride bölgedeki durumun geliştirilerek ekonomik bağların ve altyapı projelerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.
YENİ HARİTA SES GETİRDİ
Ulaşım altyapısına dair projelerin geliştirileceğinin açıklanmasının ardından ilk plan Rus basınında yayınlandı.
Rus Kommersant gazetesi, yeni projeye dair ilk detayları gündeme taşıdı. Kommersant'ın haberine göre yeni oluşturulacak demir yolu, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Yeni projeyle birlikte Ermenistan demir yollarının hacminin küçüldüğü görülürken Türkiye ve Azerbaycan'ı doğrudan birbirine bağlayacak yeni demir yolunun kapsamıysa oldukça geniş.
KARDEŞ ÜLKELER YAKINLAŞTI
Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı gösteren harita, Azerbaycan ve Ermeni basınında oldukça ses getirdi. Dağlık Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan'ın fiilen de galip geldiğinin bir kanıtı niteliğinde olan anlaşma, iki kardeş ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu da gözler önüne serdi.