Son Dakika: Yeni demir yolu Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak

KARDEŞ ÜLKELER YAKINLAŞTI

Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı gösteren harita, Azerbaycan ve Ermeni basınında oldukça ses getirdi. Dağlık Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan'ın fiilen de galip geldiğinin bir kanıtı niteliğinde olan anlaşma, iki kardeş ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu da gözler önüne serdi.