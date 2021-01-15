Türkiye’ye ‘denizci teşekkürü’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin, "Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı" dedi. Çevrim içi yapılan basın toplantısında soruları yanıtlayan Kuleba, 4 Ukraynalı denizcinin tahliyesine ilişkin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı" dedi. Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı, 8 Ocak'ta ülkelerine dönmüştü.