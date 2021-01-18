Ölümler 2 milyon kişiyi aştı

Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 95 milyon aştı. 2 milyon 31 bin 282 kişi hayatını kaybetti. Tedavi görenlerin sayısı ise 25 milyonu geçti.Avrupa: Salgında ölenlerin sayısı 623 bini geçti.İngiltere: Telegraph: Hükümet, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinlere koronavirüs aşısı yapmayı planlıyorPortekiz: Maliye Bakanı Joao Leao'nun, başkent Lizbon'da Avrupa Birliği heyetiyle yaptığı görüşmeden bir gün sonra Kovid-19 testi pozitif çıktı.İtalya: Salgınla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek ile kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi.Avusturya: Aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu binlerce kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etti.Fransa: Son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 70 bin 142'ye ulaştı.ABD: Koronadan ölenlerin sayısı 400 bini geçti.Hindistan: 1,3 milyar nüfuslu ülkede 3 bini aşkın noktada koronavirüs aşısı yapılabilecek. Sağlık otoritelerinin hedefi Ağustos itibarıyla 300 milyon kişiye aşının yapılmış olması.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Vakalar nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı.Çin: Vakalar son haftalarda yükselişe geçti. Rakamların artması sebebiyle 5 günde 1500 odalı geçici hastane yapıldı.Endonezya: Sağlık çalışanlarıyla birlikte influencer'lar da aşıda öncelikli grupta.Güney Afrika Cumhuriyeti: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 325 bini geçti.