Son dakika: Biden'ın adayından, 'Kaşıkçı' vaadi!

"KESİNLİKLE SUNACAĞIM"

Demokrat Senatör Ron Wyden, Haines'e "Sayın Haines, bildiğiniz üzere, Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. Senato sizin görevinizi onaylarsa, bu kanun çerçevesinde bir rapor sunacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Haines da "Kesinlikle sunacağım, kanunlara uyacağım." yanıtını verdi.