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Son dakika: Biden'ın adayından, 'Kaşıkçı' vaadi!

Dünyanın Amerikan başkanlığı koltuğuna geçmesini heyecanla beklediği 'la ilgili yeni bir detay daha geldi. Son dakika bilgisine göre ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Aril Haines, görevinin Senato tarafından onaylanması durumunda, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı bir rapor yayımlayacağını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 23:50 Son Güncelleme: 20.1.2021 00:16 ABONE OL
Son dakika: Biden'ın adayından, 'Kaşıkçı' vaadi!

Biden, yarın yemin ederek başkanlık görevine oturmaya hazırlanırken, yönetimdeki çeşitli görevlere aday gösterdiği isimlerin Senatodaki onay oturumları da devam ediyor.

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines, Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

"KESİNLİKLE SUNACAĞIM"

Demokrat Senatör Ron Wyden, Haines'e "Sayın Haines, bildiğiniz üzere, Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik kapsamlı bir rapor hazırlamasını istemişti. Senato sizin görevinizi onaylarsa, bu kanun çerçevesinde bir rapor sunacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Haines da "Kesinlikle sunacağım, kanunlara uyacağım." yanıtını verdi.

EKİM 2018'DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğunda cinayete kurban gitmişti.

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayınlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi bu suçlamaları reddetmişti.

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Son dakika: Biden'ın adayından, 'Kaşıkçı' vaadi!
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