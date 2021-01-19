SON DAKİKA HABERİ: İngiltere koronavirüste kabusu yaşıyor! Günlük ölü sayısında zirveyi gördüler | İşte dünyadan Covid-19 gelişmeleri

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 646 bini, Hindistan'da 10 milyon 596 bini, Brezilya'da 8 milyon 523 bini ve Rusya'da 3 milyon 612 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ise Başkan Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.

ABD'nin eyaletlerinin üçte ikisinde de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.