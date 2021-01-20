Müslümanlara Fransız zulmü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un, "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak tanıttığı, ancak gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, Müslümanların yaşamlarını zorlaştıracak. Bakanlar Kurulu'na 9 Ocak'ta sunulmasının ardından, 18 Ocak Pazartesi günü Ulusal Meclis'e özel komisyonun incelenmesi için gönderilen 51 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale ediyor. Yasanın özellikle ve öncelikle Müslümanların ibadet yerleri olan camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası ise dikkat çekiyor.Camilerin, Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almak isteyen Fransa, buralara yurt dışından yapılan 10 bin euro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanmasını istiyor. Yasa, kurala uyulmaması halinde ise 3 bin 750 euro para cezası uygulanmasını öngörüyor. Tasarının hükümet tarafından hazırlanan tanıtım metninde, bu maddeyle camiler ve Müslüman dernekleri üzerindeki yabancı nüfuzunun azaltılmak istendiği belirtiliyor. İbadet yerlerinde, "suça teşvik" tespit edilirse, camilere yönelik kısıtlamalar artırılıyor. Tasarıda suça teşvik ettiğine hükmedilen kişilere 75 bin euro para, hapis ve ibadet yerlerine gitmeme cezası yer alıyor.Tasarı, Müslümanların sadece ibadet yerlerine ve sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmekle kalmıyor, eğitim seçimlerini de kısıtlıyor. Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu ülkede, yasa tasarısı ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelliyor. Tasarı, 3-16 yaş arası çocuklarda örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak bir sağlık durumu söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini mümkün kılıyor. Yasa tasarısının 18'inci maddesi bir kişiyi teşhir etmek amacıyla kimliğini ya da yerini internette veya mesajla açıklamasını yasaklarken, 20'nci maddesi nefreti körükleyen paylaşımlarda bulunanların acilen yargılanmasını sağlamak için ceza kanununda değişiklik yapıyor.Fransa'nın Val-d'Oise bölgesindeki Montmagny Belediye Başkanı Patrick Floquet, kentteki caminin kapatılmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u beceriksizlikle suçladı. Floquet, "Caminin kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı. Bu çok ciddi bir hata. Hükümetin iletişim konusundaki beceriksizliğini kınıyorum" dedi.Fransa'daki faşist yasa tasarısı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle ülkedeki entelektüellerden ve politikacılardan da tepki görmeye devam ediyor. Fransız tarihçi Valentine Zuber, "Laiklik yasasıyla çelişiyor. Kesinlikle mantığa sığmıyor" derken politikacı Ugo Bernalicis ise iktidar partisinin bugün suni sorunlarla gündemi manipüle etme uğraşında olduğunu söyledi.Fransa İslam Konseyi'ne bağlı 9 Federasyon'dan 5'i Elysee Sarayı'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıya katılmayan 2 Türk Federasyonu ve Tebliğ Federasyonu ise ortak metne imza atmadı.Müslümanlara yönelik etnik, dini ve kültürel temizliği öngören faşist yasaya uymayanlar için 75 bin euro para ve hapis yanında ibadet yerlerine gitmeme cezası bile varMoldovalı sanatçı Leonida, 'Taleal Bedru' (Ay doğdu üzerimize) adlı ilahiyi, Fransa'daki İslam karşıtı açıklamalara tepki olarak Fransızca seslendirdi. Leonida, 2020'de Türk Dünyası Kadın Sanatçısı ödülü almıştı.