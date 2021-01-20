Son dakika: ABD'de Joe Biden dönemi başladı! İşte yeni dönemin şifreleri...

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 'tartışmalı' seçimlerin ardından bugün 46'ıncı Başkan Joe Biden yemin ederek görevinin başına geldi. ABD'de yeni dönemin ayrıntılarını ise Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney A Haber'de değerlendirdi.

"TRUMP'IN SİYASİ HAYATI BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE"

Güney; Trump'ın azil sürecinin devam edeceğini ve eski Başkan'ın siyasi hayatının devam edip etmeyeceğinin de henüz belli olmadığını dile getirdi.

ABD’de yeni dönemin şifresi | Video

"ABD YARALI VE İKİYE BÖLÜNMÜŞ BİR DURUMDA"

Ayrıca Güney, " ABD şimdi aslında yaralı. Ülke ikiye bölünmüş durumda... Trump'a 75 milyon oy verildi. Trump yanlılarının kızgınlıkları ortadan kalkmış değil ve bu ılımlı yemin töreni konuşmasına rağmen ben Biden yönetiminin çok zorlu bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Biden'ın ABD'nin ikiye bölünmüş diğer yarısını nasıl geri kazanacağı çok ciddi bir sorun." dedi.

"ABD'DE BİR SÜRE SÜKÜNET GÖREMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, ülkede huzursuzluğun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "ABD'de bir süreliğine sükünet göremeyeceğiz. İç siyasetinde ve dış siyasette. ABD'nin küresel liderlik iddiasının altı boşaldı. Daha da önemlisi demokrasi projeksiyonu ya da bu bağlamdaki iddialarının altını doldurması çok kolay değil." diye konuştu.

"YENİ YÖNETİM DEZAVANTAJLARLA GÖREVE BAŞLAYACAK"

A Haber'e konuşan Güney Biden'ın yaşı dolayısıyla da dezavantajlı olduğunu ve Harris'in tecrübeli olmaması dolayısıyla zorlu bir sürece girilebileceğini de ifade etti.