Son dakika haberi | Atina'dan skandal Türkiye çağrısı: Almanya karşı çıktı

Son dakika haberi... Yunanistan maksimalist taleplerini kabul ettirmek için diplomasiden ziyade 'AB dayanışması' adı altında Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Türkiye'ye silah ve savunma ürünleri satışının durdurulmasını istedi. Ankara ile kritik önemde savunma işbirliği yapan Almanya bu talebi kesin bir dille reddetti. Yunanistan'ın Berlin aleyhine açıklamaları da bu durumu değiştirmedi.
KAZAN KAZAN İLİŞKİSİ
Maas'ın Ankara ziyaretinde, Altay tankının motorunun da içinde bulunduğu henüz Almanya'dan ihracat izni çıkmayan bazı savunma ürünlerini içeren bir liste Berlin'e iletildi. Alman savunma firmalarının da Türk kamu ve özel firmalarla işbirliği yapmaktan memnun olduğunu ve bu ilişkinin kazan-kazan anlayışına dayalı olduğu göz önüne alındığında Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda oluşturulan komisyonun listeyi onaylaması bekleniyor.
ALMANYA: NATO MÜTTEFİKİNE AMBARGO DOĞRU DEĞİL
Atina'nın rahatsızlık duyduğu Türk Alman işbirliklerinden birisi de Alman ThyssenKrupp Deniz Sistemleri ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Yeni Tip Denizaltı Projesiydi. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı Denizaltı Gemisi için üretime başlanan proje kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa edilen denizaltılardan biri ise 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören ile başarıyla havuza indirildi.
Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Reis Sınıfı Denizaltı" olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli katkı ile üretiliyor. Yunanistan'ın, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için yoğunlaştırdığı diplomatik girişimler arasında özellikle Türkiye'ye denizaltıları ve donanması için ihtiyaç duyduğu parçaların teslim edilmemesi hususu yer aldı. Merkel hükümeti, bir NATO müttefikine silah ambargosu uygulanmasını doğru bulmadığını ifade etti.Denizaltıların programa uygun şekilde teslim edilmesi planlanıyor.