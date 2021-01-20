Son dakika haberi | Atina'dan skandal Türkiye çağrısı: Almanya karşı çıktı

Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Reis Sınıfı Denizaltı" olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli katkı ile üretiliyor. Yunanistan'ın, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için yoğunlaştırdığı diplomatik girişimler arasında özellikle Türkiye'ye denizaltıları ve donanması için ihtiyaç duyduğu parçaların teslim edilmemesi hususu yer aldı. Merkel hükümeti, bir NATO müttefikine silah ambargosu uygulanmasını doğru bulmadığını ifade etti.Denizaltıların programa uygun şekilde teslim edilmesi planlanıyor.