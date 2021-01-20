Son dakika: Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak göreve başlıyor! Dakika dakika ABD'den detaylar...

Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek yemin törenine çevrilmiş durumda.
Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışından galip ayrılarak ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi.
ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada Biden, yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris'in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.
İşte dakika dakika ABD'den detaylar...
19:40 KAMALA HARRİS YEMİN ETTİ
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
19:25 YEMİN TÖRENİ BAŞLADI
Senatör Amy Klobuchar, Joe Biden'ın yemin töreni toplantısını başlattı.
18:50: HARRIS'E EŞLİK EDEN KAHRAMAN
6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınında Trump yanlısı güruhu Senato odalarından uzaklaştırdığı için "kahraman" olarak görülen polis memuru Eugene Goodman, yemin töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik ediyor.
18.45: BIDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik "Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.
18.35: ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE
Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...
18.36 YÜKSEK MAHKEME BİNASI TAHLİYE EDİLDİ
ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ
Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.
18:20: WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI
ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. CNN muhabiri Alex Marquardt, son dakikalarda Yüksek Mahkemede'deki Ulusal Muhafız birliklerinin sayısının artırıldığını doğruladı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.
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16.15: TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI
Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ ile 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki bir kilisede düzenlenen ayine katılıyordu.
17.15: BIDEN'DAN SON MESAJ
ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.
200 BİN ABD BAYRAĞI YERLEŞTİRİLDİ
ABD'de 400 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgını yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüz binlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington'a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi.