Son dakika: Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak göreve başlıyor! Dakika dakika ABD'den detaylar...

18.35: ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi...

18.36 YÜKSEK MAHKEME BİNASI TAHLİYE EDİLDİ

ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

18:25 BIDEN KONGRE BİNASINA GELDİ

Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

18:20: WASHINGTON DC'DE BOMBA ALARMI

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken, Yüksek Mahkeme bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. CNN muhabiri Alex Marquardt, son dakikalarda Yüksek Mahkemede'deki Ulusal Muhafız birliklerinin sayısının artırıldığını doğruladı. ABD Yüksek Mahkemesi, ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği Kongre binasının karşısında bulunuyor.

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16.15: TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Bugün Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ ile 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki bir kilisede düzenlenen ayine katılıyordu.