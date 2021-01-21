ABD’de Biden dönemi başladı: En sıra dışı tören

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Donald Trump'ın da törene katılmaması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak tarihe geçti. Biden, dün yemin ederek resmen görevine başladı. 5 kişinin öldüğü kanlı Kongre baskınının gölgesinde geçen törene olağanüstü güvenlik önlemleri damgasını vurdu. Bu yönüyle de Biden'ın yemin töreni, seremonik bir gösteriden ziyade herkesin yakından takip ettiği bir güvenlik testine dönüştü.Tören, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde Kongre binasının batı kanadında kurulan dev sahnede gerçekleştirildi. Normal yemin törenlerine ortalama 200 bin kişiyi davet eden komite, bu yıl sayıyı yaklaşık 1000 ile sınırlandırdı. Davetlilerin tamamına yakını Kongre üyelerinden oluşurken, senatör ve vekillere sadece birer kişiyi yanlarında misafir olarak getirebilecekleri bildirildi. Amerikan ulusal marşını Lady Gaga'nın okumasının ardından ilk önce Kamala Harris yemin ederek Başkan Yardımcılığı görevine resmen başladı. Biden da İncil üzerine yemin ederek ABD'nin resmen 46. başkanı oldu.Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı. Törende ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da hazır bulundu.ABD'nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, yemin töreninden sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi. Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi" diye konuştu. Tüm Amerikalıların başkanı olacağını, artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terörle yüzleşecekleri ve bu tehditleri yeneceklerini kaydeden Biden, ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin de "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa son vermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Biden, dünyaya da bir mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız" ifadelerini kullandı.Joe Biden, 100 günde 100 milyon Kovid aşısı, 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketi, Paris İklim Anlaşması'na katılma ve maske zorunluluğu gibi planları hayata geçirecek.Pandemi ve 6 Ocak'taki baskın nedeniyle törene katılamayan 200 bin kişinin her biri için ABD bayrağı dikildi. Biden ise Washington'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.Trump, başkanlığının son gününde 73 kişiye af çıkardı. Eski baş stratejisti Stephen Bannon'ı da affeden Trump, 70 kişinin de cezasını hafifletti. Wall Street Journal gazetesindeki habere göre ise Trump, danışmanlarıyla yeni parti kurma konusunu değerlendirdi.Trump, dün yaptığı veda konuşmasında "Bir şekilde geri döneceğim, yakında yine görüşeceğiz. Hareketimizin daha yeni başlayacağını bilmenizi istiyorum. On yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD Başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.Trump'ın, Beyaz Saray'daki son gününde, kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi. Tiffany Trump, Beyaz Saray'da nişan fotoğraflarını paylaştı.