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Bir öğrenci tarafından keşfedildi: "" rengiyle görenleri büyülüyor

'nde ()  Ras Al Khaimah’da bir öğrenci tarafından keşfedilen '' ülkede viral oldu. 19 yaşndaki gencin sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı. Ras Al Khaimah Çevre Koruma ve Kalkınma Otoritesi Genel Müdürü Dr. Saif Al Ghais, 'pembe gölün sırrını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:52 Son Güncelleme: 21.1.2021 16:16 ABONE OL
Bir öğrenci tarafından keşfedildi: Pembe Göl rengiyle görenleri büyülüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 19 yaşındaki öğrenci Ammar Al Farsi, Ras Al Khaimah'da pembe bir göl keşfetti. Farsi, gölün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Gölün fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, fotoğraflar Al Rams bölgesindeki bulunan Saraya Islands'ın kıyı şeridinde drone ile çekildi.

GÖLDEKİ ALGLERİN ÇOĞALDI, RENGİ PEMBEYE DÖNÜŞTÜ

Ras Al Khaimah Çevre Koruma ve Kalkınma Otoritesi Genel Müdürü Dr. Saif Al Ghais'in, "Suyun renginin bozulması ve pembeye dönüşmesi, 4 binden fazla türü içeren kırmızı alglerin (su yosunları) çoğalmasından kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi.

Gölün renklenmesinin gerçek nedeninin, sahadan örnekler alınıp analiz edilene ve bilimsen olarak çalışılana kadar belirlenemeyeceği ifade edildi.

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Bir öğrenci tarafından keşfedildi: "Pembe Göl" rengiyle görenleri büyülüyor
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