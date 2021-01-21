Bir öğrenci tarafından keşfedildi: "Pembe Göl" rengiyle görenleri büyülüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 19 yaşındaki öğrenci Ammar Al Farsi, Ras Al Khaimah'da pembe bir göl keşfetti. Farsi, gölün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Gölün fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, fotoğraflar Al Rams bölgesindeki bulunan Saraya Islands'ın kıyı şeridinde drone ile çekildi.