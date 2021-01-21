Son dakika! ABD medyası servis etti: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı ifade edildi. CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu" dedi.