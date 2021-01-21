Son Dakika: ABD’de sokaklar karıştı! Yeni bir şiddet dalgası geliyor...

YENİ BİR ŞİDDET DALGASI YAKLAŞIYOR

Şehirde yaşanan şiddetli eylemler, ilerleyen günlerde ABD'yi bekleyen karışıklığı da gözler önüne serdi. ABD basınından aktarılan bilgilere göre Biden'ın yemin töreninin ardından birçok kentte küçüğk çaplı eylemler başlatıldı. Columbus, Denver, Sacramento ve Seattle'da eylemciler, binaları tahrip ederek bayrak yaktı.

Hem Cumhuriyetçileri hem Demokratları hedef alan sloganlar, ülkenin yeni bir şiddet dalgasıyla karşılaşma ihtimalini gündeme getirdi.