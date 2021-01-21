Son dakika: Donald Trump'ın veda konuşmasına damga vurdu! Ivanka Trump hıçkıra hıçkıra ağladı

Trump, veda konuşamasında şu açıklamalarda bulundu:

"Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.

"HARİKA İŞLER BAŞARDIK"

Harika işler başardık. Bütün standartlara göre inanılmazdık. Askeri yapıyı güçlendirdik ve yeni bir uzay gücü oluşturduk ve gerçekten halkın da ciddi desteğini aldık. Çok güzel şeylere imza attık. Bizden önce kötü yönetilen şeyleri çekip çevirdik. Özellikle sağlık alanında iyi işlere imza attık. Gazilerimiz için de önemli adımlar attık.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sizin başkanınız olmak inanılmaz bir onurdu. Sizin için her zaman savaşamaya devam edeceğim ve her şeyi takip edeceğim. Yeni yönetime şans ve başarı diliyorum.Emininm ki başarılı olacaklardır çünkü biz zemini çok iyi hazırladık daha önce benzeri görülmemiş bir Amerika bırakıyoruz. Siz olmadan başaramazdık.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Bu sadece şimdilik bir veda, yakın gelecekte yine karşılaşacağız. Mike Pence de teşekkür ediyorum. Kongre'de çalışan senatörler iyi işler çıkardı.

Bu mucizeyi gerçekleştirmiş herkese teşekkür ediyorum.

Yakın gelecekte görüşmek üzere, hoşçakalın!"