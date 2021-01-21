Son dakika: Donald Trump'ın veda konuşmasına damga vurdu! Ivanka Trump hıçkıra hıçkıra ağladı

Son dakika haberler... ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden resmen göreve başladı. Tüm dünyanın takip ettiği Başkanlık yemin töreninde Joe Biden,, Başyargıç John Roberts'in huzurunda İncil'e el basarak yemin etti. Donald Trump'ın törene katılmaması ve korona virüs gölgesi altında yapılan başkanlık töreni dünya gündeminin ilk sırasında yerini alırken Donald Trump'ın Beyaz Saray'a vedası da ABD'nin en çok konuşulan konusuydu. Trump veda konuşması yaparken kızı Ivanka Trump, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...
ABD'nin tarihi seçiminin ardından haftalarca sonucu kabul etmeyen ve en sonunda fanatik taraftarlarına Kongre'yi işgal ettiren Donald Trump ise, dün erkenden Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Eşi Ivanka Trump'la birlikte kendilerini askeri üsse götürecek başkanlık helikopterine binen Trump, böylece Beyaz Saray'a veda etmiş oldu.
GAZETECİLERE AÇIKLAMA
Donald Trump gazetecilere ayaküstü açıklamalar yaptı, helikoptere bindi ve başkanlık uçağı Air Force One'ın beklediği Andrews Hava Üssü'ndeki veda törenine gitti.
Trump, veda konuşamasında şu açıklamalarda bulundu:
"Birlikte çok şey yaşadık, herkese teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çok çalıştığına inanamazsınız. Onlar benim hayatımı kolaylaştırdı. Yaptığımız şeyler çok özeldi. First Lady de inanılmazdı. İnanılmaz işler başardı.
"HARİKA İŞLER BAŞARDIK"
Harika işler başardık. Bütün standartlara göre inanılmazdık. Askeri yapıyı güçlendirdik ve yeni bir uzay gücü oluşturduk ve gerçekten halkın da ciddi desteğini aldık. Çok güzel şeylere imza attık. Bizden önce kötü yönetilen şeyleri çekip çevirdik. Özellikle sağlık alanında iyi işlere imza attık. Gazilerimiz için de önemli adımlar attık.
"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Sizin başkanınız olmak inanılmaz bir onurdu. Sizin için her zaman savaşamaya devam edeceğim ve her şeyi takip edeceğim. Yeni yönetime şans ve başarı diliyorum.Emininm ki başarılı olacaklardır çünkü biz zemini çok iyi hazırladık daha önce benzeri görülmemiş bir Amerika bırakıyoruz. Siz olmadan başaramazdık.
"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Bu sadece şimdilik bir veda, yakın gelecekte yine karşılaşacağız. Mike Pence de teşekkür ediyorum. Kongre'de çalışan senatörler iyi işler çıkardı.
Bu mucizeyi gerçekleştirmiş herkese teşekkür ediyorum.
Yakın gelecekte görüşmek üzere, hoşçakalın!"
Milliyet'in haberine göre; Trump veda konuşmasını yaparken kızı İvanka Trump gözyaşlarını tutamadı. 39 yaşındaki Ivanka Trump, başkanlığının son saatlerinde babasının Joint Base Andrews'a gelip Florida'ya giden uçağa binmesini izlerken tutamadığı hıçkırıkla yüzünü buruşturdu.
Kocası ve çocuklarının eşlik ettiği Ivanka, kardeşleri Eric, Tiffany ve Don Jr.'ın yanında durdu. Babalarına en iyi dileklerini sunan çocuklarından Ivanka'nın gözyaşlarını tutamadığı dikkat çekti.