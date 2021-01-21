SON DAKİKA HABERİ: Dünyanın en büyük aşı üreticisi Institute of India'nın binasında yangın çıktı! 5 ölü

Yangın, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde Hindistan Serum Enstitüsü bünyesinde bulunan inşaat halindeki binada çıktı.

Pune Belediye Başkanı Murlidhar Mohol, yangının söndürülmesinin ardından 5 kişinin cesedinin bulunduğunu belirterek, bu kişilerin büyük olasılıkla inşaat işçileri olduklarını ifade etti.

Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın | Video

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, enstitünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililer, yangının halihazırda Kovid-19 aşısı üretilen tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoku etkilemediğini ifade etti.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.