Son dakika haberi: Joe Biden'dan yeni korona virüs planı

YENİ KARARNAMELER İMZALADI

Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.

Konuşmasının ardından kameraların karşısında Covid-19 ile mücadele etkili olması beklenen 10 kararnameye de imza attı. Bu kararnameler şöyle:

Tedarik zincirini güvence altına almak, işçilerin güvenliğini sağlamak, adil müdahale, güvenli seyahati desteklemek, pandemi test kurulu oluşturmak, Covid-19 bakım ve tedavisine erişimi yaygınlaştırmak ve küresel müdahaleyi geliştirmek.