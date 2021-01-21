Son Dakika: Hindistan’da yangın alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!
Hindistan medyasında duyurulan son dakika haberine göre dünyanın en büyük aşı üreticisinin merkezinde yangın çıktı. Serum Institute of India (SII) için inşa edilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:44ABONE OL
Hindistan medyasında duyurulan son dakika haberine göre dünyanın en büyük aşı üreticisinin merkezinde yangın çıktı. Serum Institute of India (SII) için inşa edilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Son Dakika: Hindistan’da yangın alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!