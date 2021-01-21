Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika: Hindistan’da yangın alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!

Son Dakika: ’da alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!

medyasında duyurulan son dakika haberine göre dünyanın en büyük aşı üreticisinin merkezinde çıktı. Serum Institute of India (SII) için inşa edilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:44 ABONE OL
Son Dakika: Hindistan’da yangın alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!

Hindistan medyasında duyurulan son dakika haberine göre dünyanın en büyük aşı üreticisinin merkezinde yangın çıktı. Serum Institute of India (SII) için inşa edilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AYRINTILAR GELECEK...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Hindistan’da yangın alarmı! Aşı üretim merkezi tehlike altında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA