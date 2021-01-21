Son dakika: Trump gider ayak yine yaptı yapacağını! Biden'ı çıldırtacak not...

Dört yıl önce Donald Trump, ABD'nin 45'inci Başkanı seçildiğinde Amerikalılar şaşkındı. Trump, ABD'nin tarihi devir teslim törenine katılmayan ilk başkan oldu. Trump, Beyaz Saray'a veda ettiği an yaptığı imalı açıklamalarıyla renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu. Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe Biden'a devretti. Son kez Beyaz Saray'ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı. Amerikalılar tarafından merak edilen bir konu da Trump'ın devir teslim töreni sonrası ABD Başkanı Joe Biden'a bıraktığı mektup oldu.