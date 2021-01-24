Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temaslarını değerlendirdi: Türkiye-AB ilişkileri olumlu ilerliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin 2020 yılında Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri ve deniz yetki alanları nedeniyle gerilmesinin ardından olumlu bir gündem yaratmak amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu. Temasları ile ilgili medya mensupları ile sohbet eden Çavuşoğlu, AB'nin üç önemli ana kolu olan AB parlamentosu, komisyonu ve konseyi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirmesinde "AB'den beklentilerimiz, üyelik müzakere sürecinin canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, terörle mücadelede iş birliği ve göç mutabakatının güncellenip uygulanabilir hale getirilmesi. AB üye ülkelerinin çoğu daha iyi Türkiye- AB ilişkileri istiyor" dedi. Tüm bu konuların AB'li muhataplara iletildiğini söyleyen Çavuşoğlu, ziyaret sonrasında diyaloğun artarak devam etmesi ve 2016'da imzalanan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti.







GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Çavuşoğlu, yarın İstanbul'da 61. turu başlayacak olan istikşafi görüşmeler konusunda ilerleme sağlanabilmesi için Yunanistan'ın provokasyonlardan kaçınması gerektiğinin AB yetkililerine de iletildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "İstikşafi görüşmelerin içerisinde birçok konu var, bu konuların hepsini nasıl çözeceğimizi konuşmamız lazım. İlk toplantıda Yunan tarafının gerçek düşüncelerini ve pozisyonlarını anlayacağız" diye konuştu.



TEHDİT DİLİ BOŞ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken'ın, Türkiye'ye yönelik açıklamalarının tartışmalara neden olduğunu hatırlatan, Çavuşoğlu bu konuda "Tehdit diliyle bir şey olmayacağını gördük" dedi. Henüz Blinken ile bir temasları bulunmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Daha önce de tehdit ettiler ama benim ihtiyacım olduğu için bunu (S-400) almak zorunda kaldım. Bize somut önerilerle gelmeleri lazım" şeklinde konuştu.



İLK KONU ABD'NİN PKK DESTEĞİ

Çavuşoğlu, ABD'deki yeni yönetim karşısında Türkiye'nin masaya yatıracağı ilk konunun ABD'nin YPG/PKK'ya olan desteğinin kesilmesi olacağını bildirdi. ABD tarafının da S-400 konusunu gündeme getirmesinin muhtemel olduğunu hatırlatarak, bunların yanı sıra ticaret hacminin artırılması, F-35 ve FETÖ konularının da ABD ile ilişkilerde önümüzdeki dönemin ana başlıkları olacağına işaret etti.