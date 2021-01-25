Son dakika haberi |Türkiye ve Yunanistan 5 yıl sonra aynı masada: İşte gündem maddeleri...

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etti. Türkiye'nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrının bir kez daha ortaya koyulduğu bu davete Yunanistan'dan olumlu yanıt geldi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye ve Yunanistan 5 yıl sonra tekrar masaya oturacak. Bugün tüm gözler İstanbul'da olacak. İşte Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 61. turunda gündeme gelecek başlıklar...

Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek. Yunanistan heyeti de 2010-2011 turlarında yer alan Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Pavlos Apostolides, Aleksadros Kouyou ve İfigenia Kanara'dan oluşuyor. Görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşmelere olumlu yaklaştıklarını belirtti.