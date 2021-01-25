Son dakika haberi |Türkiye ve Yunanistan 5 yıl sonra aynı masada: İşte gündem maddeleri...

Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etti. Türkiye'nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrının bir kez daha ortaya koyulduğu bu davete Yunanistan'dan olumlu yanıt geldi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye ve Yunanistan 5 yıl sonra tekrar masaya oturacak. Bugün tüm gözler İstanbul'da olacak. İşte Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 61. turunda gündeme gelecek başlıklar...
Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek. Yunanistan heyeti de 2010-2011 turlarında yer alan Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Pavlos Apostolides, Aleksadros Kouyou ve İfigenia Kanara'dan oluşuyor. Görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşmelere olumlu yaklaştıklarını belirtti.
TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜMDEN YANA TAVRI ORTAYA KONULDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ederek, Türkiye'nin diyalog, iş birliği ve çözümden yana tavrını bir kez daha ortaya koydu.
Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapacağını aktaran Çavuşoğlu'nun, heyetlerin müzakere tarihi belirlemesine yönelik çağrısına kısa sürede yanıt geldi.
TÜM GÖZLER İSTANBUL'DA!
Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin ardından istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 20 Ocak'ta Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere "iyimserlik ve öz güvenle" katılacakları mesajını verdi. Öte yandan Atina ve Ankara arasındaki yapılacak istikşafi görüşmelerin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu ivme kazanma yolunda katkı sağlaması da bekleniyor.
GÖRÜŞMELER 5 YILIN ARDINDAN TEKRAR BAŞLIYOR
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı.
Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirildi. En son görüşme olan 60. tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.
Bu tarihten sonra Yunanistan'da dönemin Başbakanı Aleksis Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle askıya alınan görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etti ancak istikşafi çerçeveye dönemedi.
Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yakın zamanda artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesisinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ GİZLİ OLSA DA MESELELER AÇIK...
Diplomaside genellikle taraflar arasında birçok sorun bulunduğunda başvurulan istikşafi görüşme yönteminde, taraflar arasında diyaloğun geliştirilmesi hedefleniyor. Karar almadan önce iki tarafın da görüş ve tezlerinin ele alındığı istikşafi görüşmelerde, genellikle sorunlar paket halinde ele alınıyor ve tüm sorunların çözülmesi amaçlanıyor.
Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin gündem ve içeriği ise gizli tutulsa da iki ülkenin masada tartıştığı meselelerin sınırlı olduğu biliniyor.
Görüşmelerle, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" bir çözüm zemini oluşturulmak isteniyor.
EGE VE DOĞU AKDENİZ
Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanan Türkiye, Yunanistan'la Ege'de başlıca kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği alanlarında yaşadığı anlaşmazlıkların bir bütün olarak ele alınması istediğini her fırsatta vurguluyor.
Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırılmasında her şeyden önce hakkaniyet, adalet ve iş birliğinden yana bir tutum sergileyerek kendi haklarını korumasının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının haklarını da korumayı amaçlıyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar: AB sözünü tutmalı