AB ve Almanya’dan ABD’ye çağrı: Sosyal medya devlerini dizginleyelim

Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB), ABD'ye, sosyal medya devlerinin gücünü dizginlemek için işbirliği yapma çağrısı geldi.
Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı konuşmada internet devleri ve sosyal medya platformlarının gücünden yakındı. Merkel, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle, "dijital şirketlerin minimum vergilendirilmesi" konusunda işbirliği yapmayı umduğunu kaydetti. Bu alanda birtakım tekelci eğilimlerin mevcut olduğunu ve sorunun uluslararası düzlemde ele alınması gerektiğini söyleyen Merkel, "Umuyorum, tekellerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, gelecekte küresel olarak rekabet hukukunun merkezi rolünü sağlamlaştırmayı başaracağız" diye konuştu.
'DEMOKRASİYİ ETKİLİYOR'
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, internet devlerinin regülasyonuna ilişkin ortak değerleri temel alan küresel kurallar oluşturulması gerektiğini söyleyerek "Artık demokrasiyi etkileyen bir hale geldiler" dedi.
'DEVLETİ TEHDİT EDER HALE GELDİLER'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:
ABD'deki seçim sürecinde
de gördüğümüz gibi, teknoloji
devi şirketler artık sadece ekonomik
devler değiller. Bu şirketler
bazı alanlarda fiilen devletle
rekabet ediyorlar. Hizmete
dayalı başarılı bir şirket
ile büyük verileri
toplayarak toplumu
kendi takdirine göre kaba bir şekilde
yönetmeye çalışan, meşru demokratik
kurumların yerini alan bir şirket
arasındaki çizgi nerededir?
Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki
uçurum gerçek bir
tehdit oluşturuyor ve bu
durum çok ciddi, öngörülemeyen
şoklara
neden olabilir.