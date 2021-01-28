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AB ve ’dan ’ye çağrı: Sosyal medya devlerini dizginleyelim

Başbakanı Merkel, sosyal medyanın gücünden yakınıp ’yi, şirketlerin vergilendirilmesi için işbirliğine çağırdı. lideri Putin ise sosyal medya şirketlerinin devletlerle rekabet ettiğini kaydetti

Giriş Tarihi: 28.1.2021 ABONE OL
AB ve Almanya’dan ABD’ye çağrı: Sosyal medya devlerini dizginleyelim
Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB), ABD'ye, sosyal medya devlerinin gücünü dizginlemek için işbirliği yapma çağrısı geldi.
Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı konuşmada internet devleri ve sosyal medya platformlarının gücünden yakındı. Merkel, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle, "dijital şirketlerin minimum vergilendirilmesi" konusunda işbirliği yapmayı umduğunu kaydetti. Bu alanda birtakım tekelci eğilimlerin mevcut olduğunu ve sorunun uluslararası düzlemde ele alınması gerektiğini söyleyen Merkel, "Umuyorum, tekellerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, gelecekte küresel olarak rekabet hukukunun merkezi rolünü sağlamlaştırmayı başaracağız" diye konuştu.



'DEMOKRASİYİ ETKİLİYOR'
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, internet devlerinin regülasyonuna ilişkin ortak değerleri temel alan küresel kurallar oluşturulması gerektiğini söyleyerek "Artık demokrasiyi etkileyen bir hale geldiler" dedi.

'DEVLETİ TEHDİT EDER HALE GELDİLER'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, teknoloji devi şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar. Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir? Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki uçurum gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bu durum çok ciddi, öngörülemeyen şoklara neden olabilir.

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AB ve Almanya’dan ABD’ye çağrı: Sosyal medya devlerini dizginleyelim
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