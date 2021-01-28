AB ve Almanya’dan ABD’ye çağrı: Sosyal medya devlerini dizginleyelim

Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB), ABD'ye, sosyal medya devlerinin gücünü dizginlemek için işbirliği yapma çağrısı geldi.Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı konuşmada internet devleri ve sosyal medya platformlarının gücünden yakındı. Merkel, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle, "dijital şirketlerin minimum vergilendirilmesi" konusunda işbirliği yapmayı umduğunu kaydetti. Bu alanda birtakım tekelci eğilimlerin mevcut olduğunu ve sorunun uluslararası düzlemde ele alınması gerektiğini söyleyen Merkel, "Umuyorum, tekellerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, gelecekte küresel olarak rekabet hukukunun merkezi rolünü sağlamlaştırmayı başaracağız" diye konuştu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, internet devlerinin regülasyonuna ilişkin ortak değerleri temel alan küresel kurallar oluşturulması gerektiğini söyleyerek "Artık demokrasiyi etkileyen bir hale geldiler" dedi.ABD'deki seçim sürecindede gördüğümüz gibi, teknolojidevi şirketler artık sadece ekonomikdevler değiller. Bu şirketlerbazı alanlarda fiilen devletlerekabet ediyorlar. Hizmetedayalı başarılı bir şirketile büyük verileritoplayarak toplumukendi takdirine göre kaba bir şekildeyönetmeye çalışan, meşru demokratikkurumların yerini alan bir şirketarasındaki çizgi nerededir?Gerçek ve sanal ekonomiler arasındakiuçurum gerçek birtehdit oluşturuyor ve budurum çok ciddi, öngörülemeyenşoklaraneden olabilir.