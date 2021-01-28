ABD’de çete soygunu böyle görüntülendi! İç çamaşırına kadar…

Saldırıya uğrayan 26 yaşındaki adamın şiddetli bir şekilde dövülmesinin ardından üzerinde bulunan tüm özel eşyaları da çalınıyor. Genç adamın cüzdanını, cep telefonunu çalan çete üyeleri, üzerindeki tüm kıyafetleri ve iç çamaşırları da çalarak 26 yaşındaki adamı sokak ortasında çırılçıplak bırakıyor.