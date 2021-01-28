Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Antikor kokteyli koronavirüsü yendi

Antikor kokteyli koronavirüsü yendi

’li ilaç şirketi Regeneron tarafından koronavirüse karşı geliştirilen antikor kokteylinin semptomatik Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde 100 başarılı olduğu açıklandı

Giriş Tarihi: 28.1.2021 ABONE OL
Antikor kokteyli koronavirüsü yendi
ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen antikor kokteylinin semptomatik Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde 100 başarılı olduğu kaydedildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılan "REGEN-COV" adlı ilacın genel enfeksiyon oranlarını ise yüzde 50 oranında düşürdüğü belirtildi. REGEN-COV, iki monoklonal antikordan oluşuyor ve koronavirüsün yüzeyindeki bir proteine bağlanarak çalışıyor. Bu durum, koronavirüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin harekete geçmesini sağlıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antikor kokteyli koronavirüsü yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA