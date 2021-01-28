Antikor kokteyli koronavirüsü yendi

ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen antikor kokteylinin semptomatik Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde 100 başarılı olduğu kaydedildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılan "REGEN-COV" adlı ilacın genel enfeksiyon oranlarını ise yüzde 50 oranında düşürdüğü belirtildi. REGEN-COV, iki monoklonal antikordan oluşuyor ve koronavirüsün yüzeyindeki bir proteine bağlanarak çalışıyor. Bu durum, koronavirüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin harekete geçmesini sağlıyor.