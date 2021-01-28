Aşı savaşlarında son dakika gelişmesi! Ekip yolda…

Avrupa Birliği ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik krizi devam ediyor.

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın, AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha az miktarda aşı vereceği açıklamasının ardından bu duruma tepki gösteren AB, ilaç şirketinin tedarik kesintisindeki nedenin AB için ısmarlana ilaçların İngiltere'ye satıldığını iddia etmişti.

AŞI TEHDİDİNİN ARDINDAN YENİ GELİŞME

Tedarik kesintisine, Belçika'daki üretim tesislerindeki sorunu neden gösteren AstraZeneca'nın açıklamalarını inandırıcı bulmayan AB yetkilileri, merkezi İngiltere'de bulunan şirketin, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etmişti.