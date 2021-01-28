Çin’den bir koronavirüs skandalı daha! Kurbanların ailelerini...

"GİZLEDİKLERİ ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Çin yetkililerinden gelen bu sansür girişiminin zamanlamasına dikkat çeken Hai, kurbanların ailelerinin ne olursa olsun DSÖ ekibine seslerini duyurmaya çalışacağını söyledi. "Umarız DSÖ, bu kirli örtbas çabasının bir parçası olmaz" açıklamasında bulunan Hai, şu ifadeleri kullandı: "DSÖ ekibinin Wuhan'a ayak basmasının ardından yetkililer grubumuzu birdenbire ortadan kaldırdı. Bu olay yetkililerin, gizledikleri her ne ise, çok gergin olduğunu gösteriyor. Tüm platformlarımızı yok etmiş olabilirsiniz ancak yine de gerçekleri arama mücadelemizden vazgeçmediğimizi bildirmek istiyoruz."

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