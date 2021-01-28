Çin’den bir koronavirüs skandalı daha! Kurbanların ailelerini...

Dünyanın ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadelesi birinci yılını doldururken, virüsün kökenlerine yönelik araştırmalar halen devam ediyor.
Tüm dünyaya Çin'in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen ancak Çinli otoritelerce yalanlanan iddiaların ardından bugün, Dünya Sağlık Örgütü ekibi, kentte araştırma çalışmalarına başlıyor.
DSÖ EKİBİ WUHAN'DA
Daha önce defalarca salgını örtbas ettikleri iddia edilen Çin hükümetine karşı sunulan iddialar uydu görüntüleri, hastane kayıtlarıyla giderek güçlenirken, yeni bir tanık ifadesi, gündeme bomba gibi düştü.
DSÖ'nün, Wuhan'da araştırma çalışmalarına başlamadan hemen önce gündeme gelen tanık ifadeleri, Çin hükümetinin salgını gizleme çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
TÜM YAZIŞMALAR KALDIRILDI
İngiliz The Guardian'ın gündeme getirdiği iddialara göre Wuhan'da yaşayan koronavirüs kurbanı kişilerin aileleri, Çin hükümeti tarafından baskılarla susturuldu. Salgının başlarında, sosyal medya sitesi WeChat üzerinden virüsle ilgili deneyimlerini ve bildiklerini paylaşmak üzere paylaşımlı konuşma grupları kuran koronavirüs mağdurlarının bu gruplarda yapılan konuşma ve yazışmaları, siteden kaldırıldı.
ÇİNLİ YETKİLİLERİN SUSTURMA OPERASYONU
Çin hükümetinin yaptığı susturma operasyonlarını halka açıklayan, babasını koronavirüsten kaybeden grup yöneticisi Zhang Hai, hükümetin salgının başlangıcından bu yana "dışarıya bilgi uçuranların" peşine düştüğünü söyledi. DSÖ ekibinin Wuhan'a gelmesinin ardından baskıların iyice arttığını söyleyen Hai, yaklaşık 100 üyenin olduğu koronavirüs bilgilendirme grubunun tüm yazışmalarının yaklaşık 10 gün önce hiçbir açıklama yapmadan kaldırıldığını açıkladı.
"GİZLEDİKLERİ ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"
Çin yetkililerinden gelen bu sansür girişiminin zamanlamasına dikkat çeken Hai, kurbanların ailelerinin ne olursa olsun DSÖ ekibine seslerini duyurmaya çalışacağını söyledi. "Umarız DSÖ, bu kirli örtbas çabasının bir parçası olmaz" açıklamasında bulunan Hai, şu ifadeleri kullandı: "DSÖ ekibinin Wuhan'a ayak basmasının ardından yetkililer grubumuzu birdenbire ortadan kaldırdı. Bu olay yetkililerin, gizledikleri her ne ise, çok gergin olduğunu gösteriyor. Tüm platformlarımızı yok etmiş olabilirsiniz ancak yine de gerçekleri arama mücadelemizden vazgeçmediğimizi bildirmek istiyoruz."
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