Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında son dakika gelişme! Korsanlar ile irtibat kuruldu

Son dakika haberi... Mozart gemisiyle ilgili çok önemli bir son dakika haberi geldi. 19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart isimli konteyner gemisi Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde 23 Ocak'ta korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Korsanlar, Azerbaycanlı Ferman İsmailov'u öldürürken, 15 denizciyi rehin alarak kaçırdı. 3 personel gemiyi Gabon'un Gentil Limanı'na götürerek demirledi. 15 Türk denizciden 5 gün sonra haber alındı.
Son dakika! Kaçırılan gemi mürettebatı hakkında korsanlarla irtibat kuruldu | Video
İRTİBAT KURULDU
Edinilen son dakika habere göre; 15 Türk deniciyi kaçıran korsanlar ile iletişim kuruldu. Boren Denizcilik tarafından yapılan açıklamada, korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, korsanların, şirketin Almanya şubesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Nijerya açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında Boden Denizcilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları belirtildi.
Nijerya açıklarında M/VMozart adlı konteyner gemisi korsanlar atrafından kaçıırlmış, 15 Türk denizci rehin alınmıştı. Boden Denizcilik'ten konu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." denildi.