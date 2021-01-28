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: Dehşet anları kameralara böyle yansıdı! 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekerken canice öldürüldü

Haberi… Ülke canlı yayına yansıyan bu korkunç cinayeti konuşuyor. 16 yaşındaki genç kız Atlanta’da bir otel odasında TikTok videosu çekerken odaya giren bir saldırgan tarafından katledildi. Genç kızın son görüntüleri kameralara anbean yansıdı. Cinayetle ilgili yapılan soruşturmada ise korkunç detayları bir bir gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.1.2021 13:39 Son Güncelleme: 28.1.2021 14:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Dehşet anları kameralara böyle yansıdı! 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekerken canice öldürüldü

ABD'de yaşanan korkunç cinayet ülkenin gündemine oturdu. 16 yaşındaki genç kız Atlanta'da bir otelde, odasına giren saldırgan tarafından katledildi. Talihsiz kızın o görüntüleri kameralara anbean yansırken, cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORDU

Olay iki gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. Cinayetten saniyeler önce TikTok videosu çeken 16 yaşındaki talihsiz genç kız ise başına geleceklerin farkında olmadan müzik eşliğinde dans ediyordu...

Kalecia Williams adındaki genç kız odasında neşeyle dans ederken bir yandan da bu anları çektiği TikTok videosunda paylaşıyordu. Olay anının videosunda son saniyelerde odaya giren bir kişinin silueti belirdi.

Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Genç kız odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak oracıkta hayatını kaybetti.

Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili kıskıvrak yakaladı.

Kurbanın annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturmasına ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.

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SON DAKİKA: Dehşet anları kameralara böyle yansıdı! 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekerken canice öldürüldü
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