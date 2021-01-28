SON DAKİKA: Dehşet anları kameralara böyle yansıdı! 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekerken canice öldürüldü

Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili kıskıvrak yakaladı.

Kurbanın annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturmasına ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.