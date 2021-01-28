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SON DAKİKA HABERİ: duyurdu! aşısı için 65 yaş üstü kişilere flaş uyarı

Son dakika haberi: , aşı ile ilgili, 65 yaş üstü kişiler ve 20 yaş altı kişiler için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Aşı komisyonun açıklamasında, bu gruptaki kişilere AstraZeneca aşısının yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 18:39 Son Güncelleme: 28.1.2021 18:44 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Almanya Aşı Komisyonu duyurdu! Koronavirüs aşısı için 65 yaş üstü kişilere flaş uyarı

Almanya Aşı Komisyonu (STİKO), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını, 65 yaş ve üzerindeki kişilere tavsiye etmediğini duyurdu. Komisyonun yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzerindeki kişilerde aşıların etkinliğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

AstraZeneca aşısını 18-65 yaş arasındaki kişilere tavsiye eden Komisyon, daha fazla veriye ulaşıldığı takdirde yeni verilerle durumun tekrar değerlendirileceğini açıkladı.


Geçtiğimiz günlerde Alman basınına yansıyan haberlerde, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının 65 yaş üzeri kişiler için sadece yüzde 8 etkili olduğu açıklanırken, AstraZeneca ise bu durumu yalanlamıştı.


Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yarın gerçekleştireceği oturumda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımına onay verilip verilmeyeceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Almanya Aşı Komisyonu duyurdu! Koronavirüs aşısı için 65 yaş üstü kişilere flaş uyarı
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