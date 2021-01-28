SON DAKİKA HABERİ: Almanya Aşı Komisyonu duyurdu! Koronavirüs aşısı için 65 yaş üstü kişilere flaş uyarı

Almanya Aşı Komisyonu (STİKO), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını, 65 yaş ve üzerindeki kişilere tavsiye etmediğini duyurdu. Komisyonun yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzerindeki kişilerde aşıların etkinliğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.