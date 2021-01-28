Son dakika haberi | Yunanistan provokasyon peşinde: 30 ABD helikopteri oraya konuşlandırıldı

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile yeniden masaya oturan Yunanistan, bir yandan da provokatif eylemlerini sürdürüyor. İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile genişleten Yunanistan'ın, bu planı Ege'de de uygulayacağının sinyalini vermesi tepkiyle karşılanmıştı. Müzakere günü ise Fransa'dan uçak alması "gerilim arayışı" olarak yorumlandı. Yunanistan'ın şimdi de 30 adet "Black Hawk" tipi saldırı helikopterlerini Dedeağaç'a konuşlandırdığı ortaya çıktı.