Son dakika: Lübnan'da ortalık karıştı!

Elwyn, Fransız silahlarının, göstericilere karşı kullanılması sonucu en az 1000 protestocunun yaralanmasında "çirkin bir rol" oynadığını kaydetti.

Örgütün yetkilisi Elwyn, Lübnan'da barışçıl protestoculara karşı Fransa'da üretilenler dahil olmak üzere silahların yasa dışı kullanımına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadığını ve hiçbir güvenlik mensubunun da adli makamlarca sorgulanmadığını vurguladı.

Raporda, Lübnan güvenlik güçlerinin ceza çekme korkusu olmaksızın hareket etmesi, işlenen ihlallerle ilgili tam hesap sorulmaması ve mağdurlara yeterli tazminat verilmemesi kınandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Paris'in Beyrut'a yaptığı askeri destek son beş yılda yaklaşık yarım milyar dolara ulaştı.