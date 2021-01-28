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Tüm hesaplarını kapattı ‘artık özgürüm’ diye duyurdu

Giriş Tarihi: 28.1.2021 ABONE OL
Tüm hesaplarını kapattı ‘artık özgürüm’ diye duyurdu
Vaktini okumaya ve doğaya ayırmayı tercih ettiğini söyleyen ABD'li oyuncu Pamela Anderson "Artık özgürüm" diyerek bundan böyle sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını duyurdu. Önceki gün Instagram hesabından son bir mesaj yayınlayan Anderson, "Bu benim Instagram, Twitter ve Facebook'taki son paylaşımım olacak" notu düştü. 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medyanın zihin kontrolü için kullanıldığını söyleyerek hayranları için "Umarım vaktinizi boşa harcamayacağınız şeylerle meşgul olursunuz" temennisinde bulundu.
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Tüm hesaplarını kapattı ‘artık özgürüm’ diye duyurdu
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